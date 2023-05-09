Bolsas de filtro de fieltro, 200 Unidad(es), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.

Extremadamente resistente a la rotura, de tres capas, tipo de polvo M, paquete grande, capacidad de llenado de dos a tres veces mayor, como mínimo, que una bolsa de filtro de papel gracias a la estructura de fieltro. Estándar para T 10/1 y T 12/1

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 200
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 12,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 445 x 365 x 5
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