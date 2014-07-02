Boquilla giratoria para limpieza de tuberías

Boquilla para limpieza de tuberías con cuatro chorros giratorios y rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. Con conexión R 1/8".

Características y ventajas
Con cuatro chorros laterales, la boquilla gira sobre el propio eje
  • Limpieza completamente uniforme.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Modo de construcción compacto con diámetro exterior de 16 mm
  • Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 16
Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca R 1/8"
Información General
Contacto

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Santo Domingo Oeste

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