Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 16
Tamaño de la boquilla ( ) 65
Rosca R 1/8"
Información General
Contacto

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Santo Domingo Oeste

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