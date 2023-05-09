Boquilla para ranuras acabada en metal (para filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa)
Boquilla extralarga para ranuras acabada en metal (360 mm) para eliminar la ceniza o la suciedad gruesa en lugares de difícil acceso. Campos de aplicación: chimeneas, saunas, estufas, parrillas, etc.
Boquilla extralarga para ranuras acabada en metal (360 mm) para eliminar eficazmente la ceniza o la suciedad gruesa en lugares de difícil acceso. Los posibles campos de aplicación son: chimeneas, saunas, estufas, parrillas, etc. La boquilla es ideal como accesorio complementario para el filtro para ceniza de Kärcher.
Características y ventajas
De metal
- Robusto, resistente y duradero
- No inflamable, resistente al calor
- Para ceniza
Extralargo
- Para lugares de difícil acceso.
- Para huecos, como hendiduras, juntas, ranuras, etc.
De conducción manual
- Fácil y práctico de utilizar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|gris
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|360 x 57 x 40
Campos de aplicación
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Superficies en casa y el jardín
- Reformas