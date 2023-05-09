Boquilla para ranuras acabada en metal (para filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa)

Boquilla extralarga para ranuras acabada en metal (360 mm) para eliminar la ceniza o la suciedad gruesa en lugares de difícil acceso. Campos de aplicación: chimeneas, saunas, estufas, parrillas, etc.

Boquilla extralarga para ranuras acabada en metal (360 mm) para eliminar eficazmente la ceniza o la suciedad gruesa en lugares de difícil acceso. Los posibles campos de aplicación son: chimeneas, saunas, estufas, parrillas, etc. La boquilla es ideal como accesorio complementario para el filtro para ceniza de Kärcher.

Características y ventajas
De metal
  • Robusto, resistente y duradero
  • No inflamable, resistente al calor
  • Para ceniza
Extralargo
  • Para lugares de difícil acceso.
  • Para huecos, como hendiduras, juntas, ranuras, etc.
De conducción manual
  • Fácil y práctico de utilizar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color gris
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 360 x 57 x 40
Campos de aplicación
  • Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
  • Superficies en casa y el jardín
  • Reformas
Información General
Contacto

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