Boquilla rotativa (boquilla turbo)

Kärcher Boquilla rotativa, pequeña

Boquilla rotativa, pequeña

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla rotativa, grande

Boquilla rotativa, grande

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste