Boquilla triple, 055

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40º). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 55
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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