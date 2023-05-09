Boquilla turbo para la limpieza de tuberías D21/090

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

La innovadora y potente boquilla turbo para la limpieza de tuberías (Ø 21 mm) aúna las ventajas de las boquillas turbo con las características de las boquillas para la limpieza de tuberías. El chorro giratorio de la boquilla giratoria está dirigido hacia delante y acaba hasta con la suciedad más incrustada. Los tres chorros, dirigidos hacia atrás en un ángulo de 30º, se encargan del empuje necesario y garantizan un manejo cómodo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 21
Tamaño de la boquilla ( ) 90
Rosca R 1/8"
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
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