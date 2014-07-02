Boquillas de aspiración

Kärcher Cepillos multiuso

Cepillos multiuso

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Kärcher Boquillas para suelos

Boquillas para suelos

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Kärcher Boquilla de aspiración de automóviles

Boquilla de aspiración de automóviles

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Kärcher Cepillos eléctricos

Cepillos eléctricos

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Kärcher Boquilla para calzadas

Boquilla para calzadas

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Kärcher Boquilla para ranuras

Boquilla para ranuras

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Kärcher Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°

Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°

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Kärcher Cepillos para radiadores

Cepillos para radiadores

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Kärcher Boquilla para tapicerías

Boquilla para tapicerías

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Kärcher Boquilla para aspiración de tuberías

Boquilla para aspiración de tuberías

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Kärcher Cepillos de aspiración

Cepillos de aspiración

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Kärcher Boquillas turbo

Boquillas turbo

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Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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