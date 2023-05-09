Codo con trampilla de aire, T/NT, DN 32, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 1.0, lado del accesorio, conexión cónica
Codo de plástico antiestático con trampilla de aire en DN 32 para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo. Conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.
Gracias a sus propiedades antiestáticas, el codo de plástico en DN 32 reduce la carga electrostática al aspirar, mientras que la trampilla de aire integrada reduce el esfuerzo al limpiar revestimientos textiles de pelo largo o elevada densidad. El codo dispone de una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera, por lo que en general es compatible con aspiradores en seco y húmedo fabricados hasta el año 2016. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 32
|Material
|Plástico
|Modelo
|Antiestático
|Conexión en el lado del accesorio
|Cono
|Conexión a la manguera de aspiración¹⁾
|Clip 1.0
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|290 x 75 x 50
¹⁾ Las conexiones Clip 1.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas hasta el año 2016. ¹⁾ Las conexiones Clip 2.0 son compatibles con aspiradoras abricadas a partir del año 2017.