Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 1.0, lado del accesorio, conexión cónica

Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.

Codos de plástico en DN 35 para su uso con aspiradores en seco y húmedo con mangueras de aspiración que cuentan con una conexión de clip 1.0; por tanto, compatibles en general con aspiradores fabricados hasta el año 2016. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Material Plástico
Conexión en el lado del accesorio Cono
Conexión a la manguera de aspiración¹⁾ Clip 1.0
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 70 x 50

¹⁾ Las conexiones Clip 1.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas hasta el año 2016. ¹⁾ Las conexiones Clip 2.0 son compatibles con aspiradoras abricadas a partir del año 2017.

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