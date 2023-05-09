Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica
Codo de plástico ergonómico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.
Gracias a su diseño ergonómico, el codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo resulta óptimo al aspirar y es muy cómodo de manejar. Es apto para su uso con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0, que normalmente son compatibles con aspiradores fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Material
|Plástico
|Conexión en el lado del accesorio
|Cono
|Conexión a la manguera de aspiración¹⁾
|Clip 2.0
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|180 x 60 x 60
¹⁾ Las conexiones Clip 1.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas hasta el año 2016. ¹⁾ Las conexiones Clip 2.0 son compatibles con aspiradoras abricadas a partir del año 2017.