Conexión de agua

Kärcher Acoplamiento Geka

Acoplamiento Geka

GO TO PRODUCTS
Kärcher Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

GO TO PRODUCTS
Kärcher Filtro fino para agua

Filtro fino para agua

GO TO PRODUCTS
Kärcher Manguera suministro de agua

Manguera suministro de agua

GO TO PRODUCTS
Kärcher Bloqueo antirretorno

Bloqueo antirretorno

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste