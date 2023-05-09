Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic
Para el cambio rápido del detergente: depósito adicional de detergente de 1 litro para lanza de espuma Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 y 2.112-055.0).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
Equipos compatibles
- Lanza de espuma con bidón Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con bidón Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con bidón Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h