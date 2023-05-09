Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic

Para el cambio rápido del detergente: depósito adicional de detergente de 1 litro para lanza de espuma Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 y 2.112-055.0).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Información General
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