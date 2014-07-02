Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Kärcher Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

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Kärcher Kits de boquillas para instalación de chorreado

Kits de boquillas para instalación de chorreado

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Kärcher Boquilla de carburo de boro

Boquilla de carburo de boro

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Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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