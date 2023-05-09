Para el equipamiento de todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher, que ya dispongan de los accesorios correspondientes, con la cómoda tecnología sin esfuerzo EASY!Force: nuestro EASY!Force kit de conversión 3 incluye la propia pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión incluido el acoplamiento giratorio y el adaptador 5 (4.111-033) para lanzas pulverizadoras con toma M 22 × 1,5. Este kit permite seguir empleando las mangueras de alta presión y las lanzas pulverizadoras ya existentes y ahorrar así costes.