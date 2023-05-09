EASY!Force kit de conversión 3 - pistola de alta presión
Apto para manguera de alta presión y lanza pulverizadora ya existentes: EASY!Force kit de conversión 3, incluida pistola EASY!Force y todos los adaptadores necesarios para el equipamiento de su limpiadora de alta presión.
Para el equipamiento de todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher, que ya dispongan de los accesorios correspondientes, con la cómoda tecnología sin esfuerzo EASY!Force: nuestro EASY!Force kit de conversión 3 incluye la propia pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión incluido el acoplamiento giratorio y el adaptador 5 (4.111-033) para lanzas pulverizadoras con toma M 22 × 1,5. Este kit permite seguir empleando las mangueras de alta presión y las lanzas pulverizadoras ya existentes y ahorrar así costes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2