Filtro para ceniza/suciedad gruesa en versión Premium compuesto por un depósito de metal de 20 l, una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m de largo y un filtro fino altamente efectivo. El filtro está fabricado en un material textil difícilmente inflamable y retiene con eficacia incluso las partículas de polvo más finas. El filtro se recomienda especialmente para la limpieza de chimeneas, estufas, parrillas, hornos para sauna y similares, y también es adecuado para eliminar suciedad gruesa.