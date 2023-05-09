Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Premium
Filtro para la suciedad gruesa / filtro de ceniza en versión de alta calidad con filtro fino para limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.
Filtro para ceniza/suciedad gruesa en versión Premium compuesto por un depósito de metal de 20 l, una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m de largo y un filtro fino altamente efectivo. El filtro está fabricado en un material textil difícilmente inflamable y retiene con eficacia incluso las partículas de polvo más finas. El filtro se recomienda especialmente para la limpieza de chimeneas, estufas, parrillas, hornos para sauna y similares, y también es adecuado para eliminar suciedad gruesa.
Características y ventajas
De metal
- Robusto, resistente y duradero
- No inflamable, resistente al calor
- Para ceniza
Filtro fino de un material difícilmente inflamable
- Para retener las partículas finas de ceniza
- Para retener la suciedad gruesa y ceniza
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 320 x 380
Campos de aplicación
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Taller