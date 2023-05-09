Filtro HEPA 13*

El filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) para la aspiradora VC 2 de Kärcher filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas. Ideal para personas alérgicas.

Buenas noticias para las personas alérgicas o asmáticas: el filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) garantiza que el aire de salida de la aspiradora sea más limpio que el aire ambiente. Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alérgenas.

Características y ventajas
Lavable
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color plata
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 156 x 109 x 25
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información General
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