Filtro higiénico HEPA*
Gracias al filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998), el aire de salida del aspirador es más limpio que el aire ambiente. Se recomienda cambiarlo anualmente.
El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra de forma eficaz y segura la suciedad más fina como, por ejemplo, polen o partículas alergénicas. Lo hace de forma tan profunda que el aire de salida del aspirador es más limpio que el aire de la habitación en la que estás trabajando. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año.
Características y ventajas
Adecuado para el aspirador compacto VC 5 de Kärcher
Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alergénicas
El aire de salida del aspirador es más limpio que el aire ambiente
El filtro se debería cambiar una vez al año
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|85 x 75 x 46
Campos de aplicación
- Suciedad seca