Tapa de Mop Box para cubos 10 L y 20 L

Accesorio complementario para la caja para mopas de nuestro carro Classic Trolley y Premium Trolley: tapa de caja para mopas para tapar cubos de 5 l. Protege eficazmente la solución de limpieza y el paño frente a la entrada de suciedad del exterior.