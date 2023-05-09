Tapa de Mop Box para cubos 10 L y 20 L

Accesorio complementario para la caja para mopas de nuestro carro Classic Trolley y Premium Trolley: tapa de caja para mopas para tapar cubos de 5 l. Protege eficazmente la solución de limpieza y el paño frente a la entrada de suciedad del exterior.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 550 x 240 x 15
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
Información General
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