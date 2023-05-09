Junta articulada para alta presión

Articulación de alta presión: gracias al ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°, resulta ideal para limpiar sin esfuerzo lugares de difícil acceso. Montaje sencillo en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.

Al limpiar, por ejemplo, equipos, vehículos, bajos, fachadas o tejados con alta presión, se observan con frecuencia zonas a las que no se puede acceder con la lanza pulverizadora o cuyo acceso requiere un gran esfuerzo. Con la articulación de alta presión este problema se ha acabado. Gracias a su ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°, también podrá acceder sin esfuerzo a los lugares de difícil acceso y ningún sitio quedará sin limpiar. Montaje sencillo directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión o en una lanza telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme M 18
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Información General
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