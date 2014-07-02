Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de uso. Gracias al color, se pueden distinguir los cepillos de limpieza perfectamente y utilizarlos para diferentes tareas. Así, por ejemplo, un color está destinado a su uso en sanitarios y el otro a tareas de limpieza en la zona de la cocina. Las cerdas flexibles del cepillo de vapor realizan cualquier tarea de forma fiable y a la perfección.