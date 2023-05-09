Kit de cepillos redondos SV

Cuatro colores distintos para aplicaciones diferentes

Características y ventajas
Cuatro colores distintos
  • Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
Material de las cerdas de gran calidad
  • Eliminación sencilla de la suciedad muy incrustada
  • Las cerdas no se desgastan rápidamente, larga vida útil
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 30 x 30 x 40
Campos de aplicación
  • Baño
  • Grifería
  • Desagües
  • Lavabos
  • Váter
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Superficies de trabajo de la cocina
Información General
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Santo Domingo Oeste

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WA.ME.: ++1 829 760 0574

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