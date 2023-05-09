Kit de limpieza para suelos Comfort para SC 1
Con el práctico kit de limpieza para suelos Floor Kit Comfort, la limpiadora de vapor manual puede convertirse en una fregadora de vapor 2 en 1 en un abrir y cerrar de ojos.
De la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en tan solo unos segundos: el práctico kit de limpieza para suelos Comfort lo hace posible. Solo hay conectar la boquilla para suelos Comfort con el paño y las tuberías a la SC 1 y ya se puede comenzar con la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos se incluye en el equipo de serie del SC 1 Floor Kit.
Características y ventajas
Mecanismo de fijación para el paño
- Fijación sencilla del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Láminas innovadoras en la superficie de limpieza de la boquilla para suelos
- Resultados óptimos gracias al uso eficaz del vapor y del paño de limpieza en toda la superficie de la boquilla.
Fijación sencilla del kit de limpieza para suelos Comfort
- Gracias a la práctica conexión de enchufe, la boquilla para suelos puede fijarse sin esfuerzo y rápidamente a los tubos de la limpiadora de vapor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|247 x 50 x 568
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas