Kit de limpieza para suelos Comfort para SC 1

Con el práctico kit de limpieza para suelos Floor Kit Comfort, la limpiadora de vapor manual puede convertirse en una fregadora de vapor 2 en 1 en un abrir y cerrar de ojos.

De la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en tan solo unos segundos: el práctico kit de limpieza para suelos Comfort lo hace posible. Solo hay conectar la boquilla para suelos Comfort con el paño y las tuberías a la SC 1 y ya se puede comenzar con la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos se incluye en el equipo de serie del SC 1 Floor Kit.

Características y ventajas
Mecanismo de fijación para el paño
  • Fijación sencilla del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Láminas innovadoras en la superficie de limpieza de la boquilla para suelos
  • Resultados óptimos gracias al uso eficaz del vapor y del paño de limpieza en toda la superficie de la boquilla.
Fijación sencilla del kit de limpieza para suelos Comfort
  • Gracias a la práctica conexión de enchufe, la boquilla para suelos puede fijarse sin esfuerzo y rápidamente a los tubos de la limpiadora de vapor.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 247 x 50 x 568
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Paredes alicatadas
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste