De la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en tan solo unos segundos: el práctico kit de limpieza para suelos Comfort lo hace posible. Solo hay conectar la boquilla para suelos Comfort con el paño y las tuberías a la SC 1 y ya se puede comenzar con la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos se incluye en el equipo de serie del SC 1 Floor Kit.