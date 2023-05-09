El kit de paños para la boquilla para suelos Comfort Plus incluye dos paños suaves para suelos de microfibra de alta calidad. En combinación con la boquilla para suelos Comfort Plus de mayor tamaño, permite un desprendimiento y recogida de la suciedad considerablemente mejores. Esto facilita enormemente la limpieza de suelos y permite obtener unos resultados brillantes sobre diferentes recubrimientos de suelos, como azulejos, piedra natural, linóleo o PVC.