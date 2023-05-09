Kit de paños de microfibra para boquillas para suelos Comfort Plus
Los dos paños suaves para suelos de microfibra de alta calidad para la boquilla para suelos Comfort Plus garantizan un mejor desprendimiento y recogida de la suciedad.
El kit de paños para la boquilla para suelos Comfort Plus incluye dos paños suaves para suelos de microfibra de alta calidad. En combinación con la boquilla para suelos Comfort Plus de mayor tamaño, permite un desprendimiento y recogida de la suciedad considerablemente mejores. Esto facilita enormemente la limpieza de suelos y permite obtener unos resultados brillantes sobre diferentes recubrimientos de suelos, como azulejos, piedra natural, linóleo o PVC.
Características y ventajas
Paño suave para suelos de microfibra de alta calidad
- Excelentes resultados de limpieza gracias al disolvente óptimo y a la elevada recogida de suciedad.
Limpieza sencilla
- Limpieza del paño de microfibra: lavado a máquina a 60 °C.
Fijación inteligente a la boquilla para suelos Comfort Plus
- Cambio de paño sin contacto con el paño para suelos sucio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|120 x 10 x 350
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas