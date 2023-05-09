Kit de paños de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix Mini
Cambio de paño sin tocar la suciedad: paños para suelos de microfibra EasyFix Mini de gran calidad. Gracias al sistema de autofijación, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla para suelos EasyFix Mini de las limpiadoras de vapor.
El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix Mini contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de elevada calidad, para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix Mini, y listo. Después de limpiar, el paño se puede retirar de la boquilla para suelos EasyFix Mini sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
Cómodo sistema de velcro
Lengüeta en el paño para suelos
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|273 x 112 x 16
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)