Kit de paños de microfibra para las boquillas para suelos Classic y Comfort

2 paños para suelos para una mejor disolución y recogida de suciedad.

2 paños para suelos de microfibra para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla con resultados brillantes sobre diferentes superficies, como baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.

Características y ventajas
Paño para suelos suave de lana de microfibra de alta calidad
  • Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Microfibra de alta calidad
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 110 x 8
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
Información General
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