Kit de paños de microfibra para las boquillas para suelos Classic y Comfort
2 paños para suelos para una mejor disolución y recogida de suciedad.
2 paños para suelos de microfibra para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla con resultados brillantes sobre diferentes superficies, como baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.
Características y ventajas
Paño para suelos suave de lana de microfibra de alta calidad
- Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Microfibra de alta calidad
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 110 x 8
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros