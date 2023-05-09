Kit de paños de un solo uso EasyFix Mini
Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix Mini que permiten limpiar con rapidez e higiene en superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el paño con facilidad.
Cuando se requiere rapidez, el kit de paños de un solo uso EasyFix Mini, con 15 innovadores paños de un solo uso de material muy absorbente y de gran calidad, garantiza tener siempre a mano un paño limpio para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Gracias a su óptima disolución de la suciedad y al elevado grado de recogida de esta, el paño de un solo uso permite obtener resultados de limpieza minuciosos e higiénicos en todas las superficies duras, también en los rincones y los bordes. Mediante el sistema de cierre de autofijación, el paño se puede fijar de forma rápida y sencilla a la boquilla para suelos EasyFix Mini para la limpiadora de vapor. Solo hay que presionar la boquilla para suelos EasyFix Mini sobre el lado del paño que tiene las tiras de cierre de autofijación amarillas y listo. Una vez finalizada la limpieza, el paño se desecha fácilmente con la basura doméstica. Así se ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.
Características y ventajas
Siempre un paño limpio a mano
- Para un resultado de limpieza reluciente.
Fácil e higiénico, sin necesidad de lavar
- El paño de un solo uso ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.
Cómodo sistema de velcro
- Las tiras de velcro amarillas permiten fijar el paño de forma fácil y rápida.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
El paño de un solo uso sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Material muy absorbente de gran calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
Especialmente adecuado para estancias pequeñas y lugares de difícil acceso
- Para obtener resultados de limpieza perfectos y una mayor superficie limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 118 x 3
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)