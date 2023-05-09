Skip to content
Skip to navigation
Dominican Republic
Home & Garden
Limpia tu carro
lavando con vapor
LIMPIEZA DEL HOGAR
Hidrolimpiadoras
Aspiradora
Aspiradoras para suciedad sólida y líquida
Limpiadoras de vapor
Fregonas eléctricas
Limpiadora portátil
Escoba eléctrica
DETERGENTES
accesorios
Professional
sOLUCIONES PARA CADA SECTOR
ENCUENTRANOS
Solicita tu demo aquí
Soluciones para el sector industrial
Limpiadoras de alta presión
Aspiradores
Limpiadoras de moquetas
Barredoras y barredoras-aspiradoras
Limpiadoras y aspiradores de vapor
Limpieza de contenedores
DETERGENTES
ACCESORIOS
Servicios
Home & Garden
Consejos para dejar tu casa limpia
PROFESSIONAL
Kärcher Demo
Servicios de Atención
Soporte
Puntos de venta
Descargas
Manual operativo
Hoja de datos
Contacto
Acerca de Kärcher
Empresa
Acerca de Kärcher
Trabajo
Kärcher como empleador
Sostenibilidad
Compromiso con el medio ambiente
Compromiso con la cadena de suministro
Responsabilidad social
Responsabilidad del producto
Compromiso con la empresa
Compromiso con los trabajadores
Patrocinio
Patrocinio cultural
Patrocinio deportivo
Rally Dakar 2019
Home
Accesorios
Kits de accesorios
Sort by
Sort by name ascending
Sort by name descending
Sort by price ascending
Sort by price descending
Comparar productos
Comparar productos
|
Sort by
Sort by name ascending
Sort by name descending
Sort by price ascending
Sort by price descending
0
Products