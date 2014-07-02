Labio trasero de aspiración y bordes de goma

Kärcher Labio trasero de aspiración completo

Labio trasero de aspiración completo

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Kärcher Labios de aspiración

Labios de aspiración

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Kärcher Accesorio para tobera

Accesorio para tobera

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Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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