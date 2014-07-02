Labios de secado WV en negro (170 mm)
Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas en todas las superficies lisas, sin gotear agua sucia. Adecuados para las boquillas de aspiración estrechas de nuestras limpiadoras de cristales a batería.
Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 170 mm de la boquilla de aspiración estrecha. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 y WVP 10.
Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
- Para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas, sin goteo de agua.
Labio de silicona suave
- Limpiar sin marcas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|170 x 42 x 5
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón