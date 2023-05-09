Lanza PowerControl 027
La lanza pulverizadora PowerControl con tamaño de la boquilla 027 permite un ajuste gradual de la presión directamente en la zona de la empuñadura y, por tanto, una adaptación exacta de la potencia a la tarea concreta.
La alternativa ideal para su limpiadora de alta presión sin función Servo Control: nuestra lanza pulverizadora PowerControl 027 con boquilla patentada de alto rendimiento, que permite un aumento de la potencia de limpieza de hasta un 40 por ciento, dispone de un ajuste de presión gradual particularmente sencillo de manejar colocado directamente al alcance de la mano del usuario. De esta forma podrá adaptar la potencia de limpieza a la tarea de limpieza concreta con toda precisión durante la propia utilización. Un modo de baja presión integrado permite aplicar detergente en caso necesario. Asimismo, para optimizar aún más el resultado, la lanza incorpora un ajuste del plano de pulverización que garantiza el ángulo de trabajo correcto en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1