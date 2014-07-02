Limpiadoras de suelos y superficies duras

Kärcher Limpiadora de superficies FR Classic

Limpiadora de superficies FR Classic

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Kärcher Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30

Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30

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Kärcher Limpiadora de superficies duras FR 30

Limpiadora de superficies duras FR 30

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Kärcher Limpiadora de superficies FR 30 Me

Limpiadora de superficies FR 30 Me

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Kärcher Limpiadora de superficies FR 50 Me

Limpiadora de superficies FR 50 Me

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Kärcher Kits de boquillas específicos para FR

Kits de boquillas específicos para FR

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Kärcher Kits de boquillas específicos para FRV

Kits de boquillas específicos para FRV

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Kärcher Kit de boquillas específico para FR Classic

Kit de boquillas específico para FR Classic

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Kärcher Limpiadora de superficies FRV 30 ME

Limpiadora de superficies FRV 30 ME

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Kärcher Limpiadora de superficies FRV 50 Me

Limpiadora de superficies FRV 50 Me

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Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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