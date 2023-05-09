Limpieza de fachadas y placas solares

Kärcher Cepillos

Cepillos

GO TO PRODUCTS
Kärcher Lanzas telescópicas

Lanzas telescópicas

GO TO PRODUCTS
Kärcher Descalcificación del agua

Descalcificación del agua

GO TO PRODUCTS
Kärcher Mangueras

Mangueras

GO TO PRODUCTS
Kärcher Accesorios y conectores

Accesorios y conectores

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste