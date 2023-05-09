Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión (DN 6, 15 m de longitud, hasta 250 bar de presión) provista de conexión para enrollador de mangueras AVS y de acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso con embalaje incluido (kg) 2,5
Equipos compatibles
Información General
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