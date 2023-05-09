Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Para una presión de trabajo de hasta 300 bar: manguera de alta presión (DN 6) de 15 m de longitud con conexión AVS para enrollador de mangueras y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.