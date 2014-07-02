Manguera de alta presión iSolar 10

Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 10. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.

La manguera de alta presión flexible y de gran calidad con cubierta de goma es ideal para su uso en combinación con la iSolar TL 10. El exterior de la manguera presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas: ideal para plegar y desplegar la lanza telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del asa telescópica (m) 11,5
Temperatura de entrada (°C) máx. 155
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 2,2
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste