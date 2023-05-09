Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.
DN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7