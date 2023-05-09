Manguera de alta presión Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robusta manguera de alta presión con refuerzo de acero doble, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para presiones de hasta 400 bares.