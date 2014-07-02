Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Aplicación para el uso con alimentos con atornilladura a ambos lados M 22 × 1,5 con protección contra flexiones, DN 8, con articulación giratoria, para la industria alimentaria hasta 155 °C

DN 8 / 155 °C / 250 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 2,3
Equipos compatibles
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