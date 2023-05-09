Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.
DN 8 / 155 °C / 250 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6