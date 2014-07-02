Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Aplicación para el uso con alimentos con atornilladura a ambos lados M 22 × 1,5 con protección contra flexiones, DN 8, con articulación giratoria, para la industria alimentaria hasta 155 °C
DN 8 / 155 °C / 250 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5