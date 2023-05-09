Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 2,5 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 2.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 2.0. Ambas conexiones 2.0 son compatibles con los aspiradores fabricados desde el año 2017.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 2,5
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Modelo Estándar
Conexión en el lado del accesorio¹⁾ Clip 2.0
Conexión en el lado del equipo²⁾ Bayoneta 2.0
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color antracita
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 430 x 380 x 90

¹⁾ Las conexiones Clip 1.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas hasta el año 2016. ¹⁾ Las conexiones Clip 2.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas a partir de 2017. ²⁾ Las conexiones Bayoneta 1.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas hasta 2016. ²⁾ Las conexiones Bayoneta 2.0 son compatibles con aspiradoras fabricadas a partir de 2017.

Equipos compatibles
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