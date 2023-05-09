Manguera de prolongación para SC 1

Con la manguera de prolongación para la SC 1, se pueden limpiar sin problema incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos.

Con la manguera de prolongación SC es posible limpiar sin problema ni esfuerzo incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos. Los otros accesorios, como la boquilla manual, la boquilla de alto rendimiento, etc., pueden conectarse sin más en cualquier momento.

Características y ventajas
Compatibilidad con otros accesorios
  • Fijación de accesorios como boquillas manuales, cepillos redondos o boquillas de alto rendimiento a la manguera de prolongación en función de las necesidades.
Manguera de prolongación flexible para trabajar sin esfuerzo
  • Para limpiar sin problema zonas de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 375 x 51 x 220
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Desagües
  • Lavabos
  • Grifería
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Baño
Información General
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