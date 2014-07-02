Mangueras de alta presión

Kärcher Estándar

Estándar

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Kärcher Estándar con acoplamiento en ambos lados

Estándar con acoplamiento en ambos lados

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

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Kärcher Para el sector alimentario

Para el sector alimentario

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Kärcher Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

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Kärcher Longlife para uso alimentario

Longlife para uso alimentario

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Kärcher Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

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Kärcher Mangueras especiales

Mangueras especiales

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Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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