Manguitos de acoplamiento

Kärcher Pieza de conexión en Y

Pieza de conexión en Y

GO TO PRODUCTS
Kärcher Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor

Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor

GO TO PRODUCTS
Kärcher Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip

Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip

GO TO PRODUCTS
Kärcher Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca

Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca

GO TO PRODUCTS
Kärcher Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

GO TO PRODUCTS
Kärcher Manguitos reductores

Manguitos reductores

GO TO PRODUCTS
Kärcher Kit de adaptadores reducción/ampliación

Kit de adaptadores reducción/ampliación

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste