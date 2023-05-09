Paño de microfibra para WV, para interiores

Paño de microfibras para interiores con cinta de sujeción. Junto con la botella pulverizada resulta ideal para una limpieza óptima de todo tipo de superficies lisas.

Gracias al sistema con cintas de sujeción, el limpiacristales de microfibra puede cambiarse y fijarse con facilidad a la botella pulverizadora.

Características y ventajas
Paño de microfibras Indoor
Fijación con sistema de cintas de sujeción
Apto para kit adicional de botella pulverizadora WV (2.633-129.0)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Composición de la fibra textil 85 % poliéster; 15 % poliamida
Color blanco
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 275 x 30
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Baldosas
  • Espejos
Información General
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