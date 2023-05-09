Pincel para muebles

El pincel para muebles de cerdas suaves elimina con suavidad el polvo en estanterías, lámparas, superficies delicadas y equipos electrónicos.

El polvo en muebles, lámparas o equipos electrónicos puede dejar huellas molestas o incluso arañazos si se utilizan métodos de limpieza no apropiados. Con el pincel para muebles, compuesto por cerdas suaves, puedes limpiar las distintas superficies a fondo y con suavidad, todo ello sin causar daños. El pincel para muebles se puede comprar como accesorio adicional para nuestro aspirador VC 5 y se monta fácilmente en el equipo.

Características y ventajas
Adecuado para el aspirador compacto VC 5 de Kärcher
Colocación sencilla en el equipo
Las cerdas blandas garantizan una limpieza cuidadosa
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 117 x 41 x 71
Campos de aplicación
  • Muebles
  • Superficies sensibles
Información General
Contacto

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