El polvo en muebles, lámparas o equipos electrónicos puede dejar huellas molestas o incluso arañazos si se utilizan métodos de limpieza no apropiados. Con el pincel para muebles, compuesto por cerdas suaves, puedes limpiar las distintas superficies a fondo y con suavidad, todo ello sin causar daños. El pincel para muebles se puede comprar como accesorio adicional para nuestro aspirador VC 5 y se monta fácilmente en el equipo.