Pistolas

Kärcher Pistolas

Pistolas

GO TO PRODUCTS
Kärcher Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)

Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)

GO TO PRODUCTS
Kärcher Servocontrol

Servocontrol

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste