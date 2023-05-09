Plancha de vapor a presión de alta calidad y con un atractivo diseño amarillo y negro. La plancha de vapor dispone de una suela superdeslizante de acero inoxidable y se puede combinar perfectamente con los aspiradores de vapor de Kärcher. La presión de vapor constantemente elevada facilita mucho el planchado y ahorra hasta un 50 % de tiempo. Gracias a la sobresaliente técnica y a la inmejorable suela superdeslizante de acero inoxidable se pueden planchar rápidamente y con extraordinaria facilidad incluso los tejidos difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una función de presión de vapor constante, así como de una función de vapor a intervalos.