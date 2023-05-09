Plancha de vapor a presión I 6006 para SV

Plancha de vapor a presión de alta calidad y con un atractivo diseño amarillo y negro. Con una confortable suela superdeslizante de acero inoxidable. Ideal para la conexión a los aspiradores de vapor de Kärcher.

Plancha de vapor a presión de alta calidad y con un atractivo diseño amarillo y negro. La plancha de vapor dispone de una suela superdeslizante de acero inoxidable y se puede combinar perfectamente con los aspiradores de vapor de Kärcher. La presión de vapor constantemente elevada facilita mucho el planchado y ahorra hasta un 50 % de tiempo. Gracias a la sobresaliente técnica y a la inmejorable suela superdeslizante de acero inoxidable se pueden planchar rápidamente y con extraordinaria facilidad incluso los tejidos difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una función de presión de vapor constante, así como de una función de vapor a intervalos.

Características y ventajas
Orificios de vapor repartidos por toda la superficie de planchado
  • Emisión de vapor uniforme por toda la superficie.
Vapor constante regulable
  • Emisión de vapor continua para un planchado sencillo y rápido de grandes superficies de tejidos, como manteles, ropa de cama, etc.
Suela de la plancha de acero inoxidable
  • Fácil deslizamiento de la plancha de vapor.
Distribución uniforme del vapor
  • Planchado un 50 % más rápido de la colada.
Vaporización a intervalos
  • Para una emisión precisa de vapor.
Regulación de temperatura
  • Planchado posible de diferentes materiales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 259 x 121 x 125
Campos de aplicación
  • Prendas que se puedan planchar
Información General
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