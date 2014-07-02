Portador giratorio, revestimiento de polvo

Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120º. De acero galvanizado.

Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Proporciona un máximo radio de acción y la mayor flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120º. De acero galvanizado. Apto para 6.392-106.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso con embalaje incluido (kg) 2
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